Лапы стертые в кровь: чиновник 1,5 км тащил собаку за машиной

Фото: Facebook/Елена Голубничая

Вблизи села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области водитель 1,5 км тащил по дороге привязанного к автомобилю собаку.

Водителем оказался бывший заместитель мэра, а ныне - директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич. Сообщение об издевательствах над животным появился в сообществе защитников животных Хмельницкой области в ​​Facebook.

Пес вынужден был бежать за автомобилем своего "хозяина". Неравнодушные очевидцы остановили живодера и потребовали, чтобы он отвязал пса от машины, а после этого - вызвали полицию. Как пояснил чиновник, таким образом он хотел наказать собаку, который якобы укусил его мать. Пса забрали волонтеры, он сильно травмирован и сейчас находится в ветеринарной клинике.

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19 ноября активисты планируют провести акцию протеста под управлением полиции и требовать наказать "хозяина" собаки.

В полиции Красилова сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными". Чиновнику грозит штраф от 3400 до 5100 грн или до 3 лет тюрьмы.

В Бершади Винницкой области 68-летняя женщина хотела вывезти собственную собаку Самура за город. Для этого вызвала такси. Водитель не захотел, чтобы собака ехал в салоне машины. Они решили привязать животное к бамперу на цепь. Собаку спасли неравнодушные прохожие. Водители машин перегородили дорогу таксисту и вызвали полицию.