Lanos выехал на встречку под фуру - один погибший, двое в больнице

В Тернопольской области в столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина. Еще двое людей - в больнице.

Авария произошла 10 марта около 20:15 в Подволочиском районе на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, возле села Каменки. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел под фуру, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Фото: tp.npu.gov.ua

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"Водитель автомобиля Daewoo занесло и выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с боковой частью автопоезда в составе Renault Magnum Renault Magnum. Грузовик двигался с полуприцепом без пассажиров с грузом весом 10 тонн. В результате удара передний пассажир автомобиля ЗАЗ-Daewoo, житель Тернопольского района 1983 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель этого автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.

9 марта около 5:40 возле села Каменка Изюмского района Харьковской области перевернулся микроавтобус Renault Trafic. В салоне находились водитель и 8 пассажиров. 1 погиб, остальные - в больнице.