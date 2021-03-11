 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 1521
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 99
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1044
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 846
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1422
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1485
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 702
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2538
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1890
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
4
3
5
6
4
Женщину нашли с разрубленной головой в собственном дворе
Женщину нашли с разрубленной головой в собственном дворе
Lanos выехал на встречку под фуру - один погибший, двое в больнице
Lanos выехал на встречку под фуру - один погибший, двое в больнице
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Под Киевом &quot;накрыли&quot; банду с товаром на $1,5 млн
Под Киевом "накрыли" банду с товаром на $1,5 млн
Школярку від суїциду врятував випадковий перехожий
Школярку від суїциду врятував випадковий перехожий
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
Mercedes "героя парковки" сделали пешеходным
Mercedes "героя парковки" сделали пешеходным
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 297
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 144
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
Просмотров: 90
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
четверг, 11 марта 2021 17:45

Lanos выехал на встречку под фуру - один погибший, двое в больнице
3

  Комментировать

В Тернопольской области в столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина. Еще двое людей - в больнице.

Авария произошла 10 марта около 20:15 в Подволочиском районе на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, возле села Каменки. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел под фуру, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Водитель легковушки не справился с управлением и влетел под фуру
Фото: tp.npu.gov.ua
Один мужчина погиб. Еще два человека в больнице
Один мужчина погиб. Еще два человека в больнице

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На комбинате в Кривом Роге произошло ДТП: есть пострадавшие

"Водитель автомобиля Daewoo занесло и выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с боковой частью автопоезда в составе Renault Magnum Renault Magnum. Грузовик двигался с полуприцепом без пассажиров с грузом весом 10 тонн. В результате удара передний пассажир автомобиля ЗАЗ-Daewoo, житель Тернопольского района 1983 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель этого автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.

9 марта около 5:40 возле села Каменка Изюмского района Харьковской области перевернулся микроавтобус Renault Trafic. В салоне находились водитель и 8 пассажиров. 1 погиб, остальные - в больнице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Lanos выехал на встречку под фуру - один погибший, двое в больнице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 104960
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 21906
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 17101
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 13275
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 8991
Происшествия
Женщину нашли с разрубленной головой в собственном дворе
Женщину нашли с разрубленной головой в собственном дворе
4
 Просмотров: 279
Авария судна с украинцами: назвали причину
Авария судна с украинцами: назвали причину Просмотров: 216
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 3420
Под Киевом "накрыли" банду с товаром на $1,5 млн
Под Киевом "накрыли" банду с товаром на $1,5 млн
6
 Просмотров: 414
Школярку від суїциду врятував випадковий перехожий
Школярку від суїциду врятував випадковий перехожий
4
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
1
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
1
"Шахтер" требует убрать с "Олимпийского" портреты легенд "Динамо"
Голосов: 552
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть