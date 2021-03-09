Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся на крышу: фото смертельного ДТП

Фото: kh.dsns.gov.ua

9 марта около 5:40 возле села Каменка Изюмского района Харьковской области перевернулся микроавтобус Renault Trafic.

В салоне находились водитель и 8 пассажиров. 1 погиб, остальные - в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"На 633-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на крышу. В результате ДТП погиб 1 пассажир. Восемь, в том числе водитель, с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу", - говорится в сообщении.

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Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего и пострадавшего.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

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