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понедельник, 10 июня 2019 19:42

Квартирный вор хотел спрятаться под линолеумом

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Квартирный вор хотел спрятаться под линолеумом
Мужчина залез в квартиру с крыши. Фото: "Информатор"

В Днепре 10 июня поймали квартирного вора.

На проспекте Гагарина 20 жители увидели мужчину на крыше. Он через балкон залез в квартиру на 5 этаже, передает "Информатор".

На место вызвали патрульных полицейских.

Хозяева квартиры давно в ней не живут, сказали соседи. Они помогли найти владельца. В присутствии хозяина патрульные открыли квартиру.

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"Полицейские осмотрели квартиру и подошли к балкону. Там, под линолеумом, от них прятался человек. Хозяева квартиры сказали, что не знают этого "плдлинолеумного" жителя квартиры. На него надели наручники и доставили в Соборное отделение полиции", - пишет издание.

На столичном Печерске задержали квартирного вора, который представлялся сотрудником коммунальной службы. После его визита из квартир киевлян исчезали деньги и ценные вещи.

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Дата
10
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