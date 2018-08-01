Квартирные грабители нашли жертву в интернете

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Хмельницкой области задержали иностранцев, совершивших разбойное нападение в столице.

Со своей жертвой нападающие познакомились в интернете. Зашли в квартиру, связали хозяина и забрали вещи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Двое иностранцев познакомились с потерпевшим через интернет и договорились о встрече. Злоумышленники зашли в его квартиру и, угрожая ножом, связали мужчину клейкой лентой. Потом забрали два ноутбука, мобильный телефон, деньги в национальной и иностранной валюте и скрылись", - рассказали правоохранители.

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Полицейские установили, что нападавшие покинули столицу на авто. Ориентировки об их розыске сразу разослали по Украине. Подозреваемых задержали на территории Хмельницкой области и доставили в Киев. Во время осмотра автомобиля нашли похищенные вещи и часть денег.

В Ровенской области двое грабителей ночью жестоко избили 89-летнюю пенсионерку и забрали все сбережения. Нарушители скрылись, оставив женщину связанной.