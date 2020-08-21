Квартирного афериста приговорили к 5,5 годам тюрьмы

В Киеве разоблачили группу квартирных аферистов.

В Киеве к 5,5 годам тюрьмы приговорили афериста, который пытался отобрать квартиры у профессора.

Вор, сговорился с другими соучастниками, и втерся в доверие к одинокому 63-летнего профессору физико-математических наук. Затем воспользовался его болезненным состоянием, похитил документы на две его квартиры в Киеве и паспорт, сообщили в столичной прокуратуре.

Злоумышленники подделали эти документы на подставных лиц и использовали их при нотариальном удостоверении договоров отчуждения этого имущества.

Следствие доказало, что именно обвиняемый присутствовал при заключении соответствующих договоров отчуждения квартир и распоряжался этим имуществом по своему усмотрению.

Сумма ущерба составляет более 3,5 млн гривен.

Отмечается, что в суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

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"По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

Группу преступников, которые присваивали квартиры, пока владельцы были за границей, разоблачили во Львове. Злоумышленникам удалось завладеть 7 квартирами в разных районах города.

На незаконно отчужденные квартиры наложен арест. Принимаются меры по их возврату", говорится в прокуратуре.