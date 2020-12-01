Квартиранты накормили смертельным ядом супругов, у которых сняли дом

В Киеве задержали "преступную парочку", которую подозревают в убийстве из корыстных побуждений. Фото: t.me/dkr_npu

В Киеве задержали "преступную парочку", которую подозревают в убийстве из корыстных побуждений.

28 ноября мужчина с женщиной арендовали часть дома в Умани Черкасской области и отравили хозяев, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"На следующий день злоумышленники пригласили хозяев пообедать вместе. Во время совместного обеда странным образом супруги уснули. Женщина проснулась, когда гостей уже не было, как и собственных немалых сбережений. Тело мужа, бездыханное от яда, находилось рядом", - сказано в сообщении.

Подозреваемые - неоднократно судимый 31-летний уроженец Днепропетровщины и 28-летняя уроженка Киевской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

В Харькове в доме на ул. Валерьяновская нашли зарезанным 54-летнего хозяина. По подозрению в убийстве задержали 58-летнего квартиранта мужчины. У пострадавшего возник конфликт с квартирантом, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине удар ножом в грудь.