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суббота, 18 января 2020 18:10

Квартирант убил хозяина дома

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Квартирант убил хозяина дома
В Харькове квартирант зарезал владельца дома. Фото - hk.npu.gov.ua

В Харькове в доме на ул. Валерьяновской нашли зарезанным 54-летнего хозяина.

По подозрению в убийстве задержали 58-летнего квартиранта мужчины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Следователи установили, что у 54-летнего пострадавшего возник конфликт с квартирантом, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине удар ножом в грудь. После совершения преступления злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одессе 31-летний мужчина убил 80-летнюю женщину, у которой снимал жилье. Во время ссоры из-за неуплаты денег за проживание он ударил женщину кулаком в шею. Она потеряла сознание и упала. Злоумышленник положил тело потерпевшей на кровать и ушел из квартиры.

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18
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