Квартирант убил хозяина дома

В Харькове в доме на ул. Валерьяновской нашли зарезанным 54-летнего хозяина.
По подозрению в убийстве задержали 58-летнего квартиранта мужчины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Следователи установили, что у 54-летнего пострадавшего возник конфликт с квартирантом, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине удар ножом в грудь. После совершения преступления злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В Одессе 31-летний мужчина убил 80-летнюю женщину, у которой снимал жилье. Во время ссоры из-за неуплаты денег за проживание он ударил женщину кулаком в шею. Она потеряла сознание и упала. Злоумышленник положил тело потерпевшей на кровать и ушел из квартиры.
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