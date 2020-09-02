Курсанта нашли застреленным в туалете

Курсант Житомирского военного института им. Королева Максим Хоровский погиб в первый день обучения. Фото: thestudy.com.ua

В первый день обучения погиб курсант Житомирского военного института им. Королева Максим Хоровский.

Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщил институт на своем сайте.

"С прискорбием сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

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Причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.

Трагедия произошла во время учений на полигоне, по информации телеканала C-TV. Парню выдали оружие для тренировок, он пошел с ним в туалет и застрелился.

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий взорвалась граната РГД-5 24 августа. Погиб военный, еще три человека пострадали. Среди них - девушка, которая была в гостях у одного из военнослужащих.