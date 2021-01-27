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среда, 27 января 2021 11:55

Курсант МВД "вышел" из окна на пятнадцатом этаже: первые подробности

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Курсант МВД &quot;вышел&quot; из окна на пятнадцатом этаже: первые подробности
Под Киевом 18-летний курсант академии МВД покончил с собой. Фото: npu.gov.ua

В Броварах Киевской области 18-летний курсант Национальной академии внутренних дел покончил жизнь самоубийством.

Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15-м этаже. На месте происшествия предсмертной записки не обнаружено. Трагедия произошла 26 января. Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на информированный источник.

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"Его нашли люди, которые проходили рядом с домом. На место происшествия сразу же вызвали врачей. Они только констатировали смерть парня", - отметил наш собеседник.

Он добавил, что полиция устанавливает причины такого поступка курсанта.

У заброшенного завода на окраине Измаила Одесской области нашли мертвым 18-летнего студента. Тело обнаружили родители. Предварительно, парень прыгнул с 9-го этажа здания. Говорят, совершил самоубийство практически на глазах родителей.

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