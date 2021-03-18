Курил и молчал: эксклюзивные кадры с подозреваемым в убийстве Марии Борисовой

Во время поисков 7-летней Маши Борисовой в Счастливом на Херсонщине подозреваемый в ее убийстве 62-летний Николай наблюдал за всем происходящим.

В YouTube появилось видео о работе волонтеров ОО "Лучшие люди Одессы", которое было отснято 10 марта. На кадрах видно, как мужчина в той же одежде, что и на фото и видео полиции после задержания, внимательно слушает, что поисковикам рассказывает местная жительница.

Автор: скриншот с видео За поисками 7-летней Марии Борисовой наблюдал ныне подозреваемый 62-летний Николай В.

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"У нас в селе нет злобных людей, которые могли бы поднять руку на ребенка, я говорю", - говорит женщина. В этот момент мужчина молчит и сигарету.

Автор: скриншот с видео Мужчина ничего не рассказывал, но слушал, что говорят соседи

На следующий после съемок день тело девочки нашли в сарае.

Неделю назад, 11 марта, в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязанное в полимерном мешке, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка. Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек.