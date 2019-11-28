Кулебу в больнице посетил водитель другого автомобиля: уполномоченный показал совместное фото

Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу в больнице посетил водитель микроавтобуса Volkswagen. В его авто омбудсмен влетел на перекрестке в Чабанах под Киевом.

21-летнего мужчину зовут Вадим. Николай Кулеба опубликовал совместное с ним фото.

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"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Благодарен своим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома. И сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву! Это всем нам сейчас очень необходимо!", - написал Николай Кулеба под снимком в Facebook.

Автор: facebook.com/KulebaMykola Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу в больнице посетил водитель микроавтобуса, в который он врезался

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет. Ехал собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Кулеба с детьми и водитель автобуса находятся в больницах. В тяжелом состоянии - Тимофей.