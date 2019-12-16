Кулеба отметил, что все пострадавшие чувствуют себя лучше. Фото: Rubryka

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал о состоянии пострадавших после аварии.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - сказал детский омбудсмен, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, у его младшего сына есть некоторые повреждения костей и теперь он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, он до сих пор в больнице и еще требует лечения.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал детский омбудсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зла не держу: пострадавший в ДТП с Кулебой заговорил

Кулеба добавил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра ежедневно напоминают об этом страшном событии".

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они - самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как некий страшный сон", - подчеркнул он.

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет. Ехал собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.