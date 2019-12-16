Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал о состоянии пострадавших после аварии.
"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - сказал детский омбудсмен, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Кулебы, у его младшего сына есть некоторые повреждения костей и теперь он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, он до сих пор в больнице и еще требует лечения.
"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал детский омбудсмен.
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Кулеба добавил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра ежедневно напоминают об этом страшном событии".
"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они - самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как некий страшный сон", - подчеркнул он.
24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет. Ехал собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.
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