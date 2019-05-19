Кто подорвал гранату: появились новые детали смертельного взрыва в банке

В Донецкой области в банке произошел взрыв. Фото: Радіо Свобода

В Старобельске Луганской обл. гранату в отделении Приватбанка подорвал человек, который принимал участие в АТО в составе батальона "Айдар".

"17 мая мужчина предоставил работникам банка в Старобельске поддельный паспорт. Когда те вызвали полицию, то мужчина подорвал гранату. От ранений погиб на месте. Также получили ранения и травмы полицейский, 3 работника банка и 3 посетители", - написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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По его словам, полиция установила личность погибшего. Это житель Луганщины, 1966 года рождения. В 2014-2015-х участвовал в АТО в составе батальона "Айдар". Ранее его задерживали по подозрению похищения человека.

"По адресу проживания погибшего полицейские ГУНП Луганской области изъяли оружие и гранаты. 18 мая в его близкого знакомого изъяли склад оружия", - добавил Вячеслав Аброськин.

В Старобельске Луганской обл. мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка. Это произошло 17 мая в 16.30 в помещении банка на ул. Шевченко.