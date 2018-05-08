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вторник, 08 мая 2018 17:06

Крымский СБУшник напал на капрала батальона "Херсон"

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Крымский СБУшник напал на капрала батальона &quot;Херсон&quot;
В харьковском кафе крымский офицер СБУ напал на посетителей кафе. Фото: скриншот с видео

Сотрудник крымского СБУ Евгений Лобода напал на младшего командира херсонского батальона Виктора Чхало.

Инцидент произошел в херсонском кафе "Медведеф" на улице Залаэгерсег, сообщает LiveLeak.

По словам потерпевшего, на момент нападения он отдыхал со своей знакомой в кафе. Причиной нападения стала личная ревность работника СБУ к бывшей подруге, с которой отдыхал младший командир батальона "Херсон".

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На видеоролике видно, как офицер СБУ наносит телесные повреждения мужчине. Когда тот вырвался и убежал от него, нападавший схватил нож и бросился его догонять. Через несколько секунд он возвращается для того, чтобы ногой ударить свою бывшую девушку.

Полиция опрашивает свидетелей.

Участник банды прокремлевских байкеров "Ночные волки" в Праге напал на женщину с украинским флагом. Байкеры прибыли в Прагу 7 мая. Один из "Ночных волков" напал на нашу коллегу, женщину, которая держит украинский флаг, и так ей сжал руку, что у нее синяки на руке.

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