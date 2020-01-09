Крушение самолета в Иране: Украине, США и другим официально предложили принять участие в расследовании

Иран пригласил расследовать трагедию другие страны. Фото: glavcom.ua

К процессу расследования катастрофы самолета МАУ под Тегераном пригласили присоединиться представителей США, Украины и других стран.

В предыдущих результатах расследования написали, что группа расследования несчастных случаев, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, являющимся бенефициарами этого документа, представить своих представителей и назначить свою команду специалистов, об этом сообщил глава Национального управления авиации Ирана Али Абидзаде.

По его словам, указанные группы отправляют свои самолеты в Иран для выполнения обязанностей. В частности, ночью 9 января самолет с украинской поисково-спасательной группой прилетел в Тегеран.

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В документе, о котором говорит глава управления авиации Ирана, написано, что в расследовании авиакатастроф участвуют государство, где произошла катастрофа (Иран), государство, где зарегистрировано судно, государство-оператор судна (Украина), а также государство-разработчик и государство-производитель судна (США).

Иранский чиновник добавил, что сразу после катастрофы иранская сторона отправила сообщение о трагедии в Украину и США, а также проинформировали Швецию и Канаду, чьи граждане находились на борту.

Абидзаде также раскритиковал публикации в СМИ по поводу того, что Иран не будет передавать черные ящики самолета МАУ другим странам, в частности компании Boeing из США, создавшей указанный самолет. Он заявил об ошибке репортера и добавил, что объяснял юридическую процедуру расследования.

Предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана сообщил, что самолет МАУ, разбившийся под Тегераном, занялся перед катастрофой и его пытались вернуть в аэропорт. По словам председателя организации Али Абидзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета свидетельствует о том, что лайнер собирались вернуть в аэропорт вылета.