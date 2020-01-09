Пилоты пытались вернуться. Объявили предварительные результаты расследования авиакатастрофы МАУ

Иран объявил первые результаты собственного расследования авиакатастрофы МАУ. Фото: cao.ir/news

Предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана сообщил, что самолет МАУ, разбившийся под Тегераном, занялся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

По словам председателя организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета, сообщается на сайте ведомства.

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В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв".

Согласно отчету, экипаж самолета не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета.

Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины. До выяснения причин авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране в Кабмине приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Прокуратура должна в ходе расследования установить факты, которые привели к аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.