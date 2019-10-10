Крупный пожар в Тернополе: горит склад с растворителями красок

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В Тернополе загорелось складское помещение по ул. Лукьяновича.

Огонь охватил в здании растворители для красок.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Площадь пожара на момент прибытия составляла около 300 кв.м, огонь быстро распространялся, сообщают в Управлении ДСНС Украины в Тернопольской области.

Опасность пожара усиливалась тем, что рядом находилась нефтебаза. Благодаря слаженным и профессиональным действиям бойцов ДСНС удалось не допустить переброски пламени на потенциально опасный объект.

Для борьбы с огнем привлекли 4 автоцистерны, авто лестницу и около 30 человек личного состава. Руководство тушением пожара осуществляет заместитель начальника Управления ДСНС Украины в Тернопольской области Юрий Берестецкий.

Города жалуются, что дым настолько едкий, что дышать невозможно, пишет soroka.

В 13 часов пожар локализован. Продолжаются работы по ликвидации пожара.

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