Крупный пожар на предприятии: что известно

Фото: www.segodnya.ua

В селе Тустань Галицкого района Ивано-Франковской области произошел пожар в здании свинокомплекса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице произошел пожар - эвакуировали 200 человек

Площадь пожара составила около 2500 кв. м.

"Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, к моменту прибытия первых подразделений наблюдался открытый огонь на большой площади", - говорится в сообщении.

К месту тушения направили спецтехнику, а также привлечено 52 человек личного состава.

На химическом предприятии Колор. С.И.М в селе Клевань Ровенской области произошел взрыв. Взорвался резервуар.