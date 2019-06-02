Круизный лайнер протаранил туристический катер

Огромный круизный лайнер на скорости протаранил туристический катер: люди прыгали в воду, чтобы спастись. Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос.

Фото: ansa.it.

Круизный лайнер Opera судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио в Венеции. На этапе швартовки потерял управление и врезался носом в причал и зацепил кормой прогулочный теплоход Michelangelo, сообщает ansa.it.

Два человека на туристическом катере получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальность пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы. Лайнер не мог остановиться из-за сильного течения, которое и потянуло его к пристани.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро, прибывший на место происшествия, сообщил, что запланированная на сегодня Регата и Corte della Sensa будет отменена. "В этот момент, - добавил он, - мы должны отдавать приоритет средствам спасения".

"Сегодняшний инцидент в порту Венеции показывает, что большие корабли больше не должны проходить через Джудеку, - сказал мэр. - После стольких лет инерции мы наконец подходим к окончательному решению для защиты как лагуны, так и туризма".

Круизный лайнер Opera построен 15 лет назад, зарегистрированная в Панаме, и вмещает 2679 пассажиров.