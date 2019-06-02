 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5661
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 711
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3970
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2808
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2466
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2340
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3213
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1386
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7371
Фото
Все фото
8
7
4
4
6
Круизный лайнер протаранил туристический катер
Круизный лайнер протаранил туристический катер
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 252
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 693
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3213
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30232
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2331
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 279
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
воскресенье, 02 июня 2019 14:05

Круизный лайнер протаранил туристический катер
8

  Комментировать

Огромный круизный лайнер на скорости протаранил туристический катер: люди прыгали в воду, чтобы спастись. Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос.

В итальянской Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером
Фото: ansa.it.
В итальянской Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером
В итальянской Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером
В итальянской Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером
В итальянской Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером

Круизный лайнер Opera судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио в Венеции. На этапе швартовки потерял управление и врезался носом в причал и зацепил кормой прогулочный теплоход Michelangelo, сообщает ansa.it.

Два человека на туристическом катере получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальность пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы. Лайнер не мог остановиться из-за сильного течения, которое и потянуло его к пристани.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро, прибывший на место происшествия, сообщил, что запланированная на сегодня Регата и Corte della Sensa будет отменена. "В этот момент, - добавил он, - мы должны отдавать приоритет средствам спасения".

"Сегодняшний инцидент в порту Венеции показывает, что большие корабли больше не должны проходить через Джудеку, - сказал мэр. - После стольких лет инерции мы наконец подходим к окончательному решению для защиты как лагуны, так и туризма".

Круизный лайнер Opera построен 15 лет назад, зарегистрированная в Панаме, и вмещает 2679 пассажиров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Круизный лайнер протаранил туристический катер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

В Канаде приняли закон связан с украинцами

Папа римский целовал польскую землю

Самое читаемое
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 22104
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 19800
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 19388
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 18261
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 17199
Происшествия
В Харькове повалили памятник Жукову
В Харькове повалили памятник Жукову
В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта
В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта Просмотров: 207
Число пострадавших в результате взрыва завода в России выросло до 85
Число пострадавших в результате взрыва завода в России выросло до 85 Просмотров: 468
На этно-фестивале KOZAK Fest обрушилась крыша сцены
На этно-фестивале KOZAK Fest обрушилась крыша сцены Просмотров: 693
К расстрелу 5-летнего мальчика могут быть причастны полицейские
К расстрелу 5-летнего мальчика могут быть причастны полицейские Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
7
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
7
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
5
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
2
Самые большие часы мира остановили
2
Дочь АТОшника отказался причащать священник РЦ
Голосов: 13
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua