Кровавая Пасха на Тернопольщине: в отношении напавших на военного открыли дело

Участника ООС с Тернопольщины 24-летнего Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Он находится под домашним арестом. Фото: facebook.com/Андрій Кметь

Против напавших на дом участника ООС Андрея Пекельного из села Глещава на Тернопольщине открыто уголовное производство.

Дело расследуют как нарушение неприкосновенности жилища с применением угроз и насилия. За это грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая.

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"В рамках расследования уголовного производства о нападении на жилье 24-летнего участника ООС, который смертельно ранил одного из нападавших, следствием и прокуратурой было принято решение открыть еще одно производство. Пока никому из нападавших подозрение еще не вручено", - рассказала Гурецким, передает УНИАН.

Добавила, что пока ходатайство об изменении Пекельному меры пресечения из круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство никто в суд не подавал.

Несчастье случилось 2 мая около полуночи в селе Глещава на Тернопольщине. 24-летний участник ООС, защищаясь от нападения пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них. Пострадавший скончался от потери крови. Следствие по делу передадут в главное следственное управление Нацполиции. Объявлять подозрение военному преждевременно и необоснованно. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. А следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство.