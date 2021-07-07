Кровь вытекала из багажника: в разбитом авто нашли четыре трупа

В Яремче Ивано-Франковской области в разбитом внедорожнике Volkswagen Tiguan нашли четыре трупа 7 июля в 11:45.

Фото: if.npu.gov.ua

Предварительно, автомобиль слетел с дороги. Данные погибших устанавливаются, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В салоне было трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают имена, возраст и место проживания погибших", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать все службы.

В селе Каменка Очаковского района Николаевской области вылетела с дороги легковушка Daewoo Nexia. 38-летнего водителя и 37-летнего пассажира выбросило из салона на землю. В результате водитель скончался на месте, а пассажир в тяжелом состоянии.