Криворожские чиновники обогатились на 6 млн на школе и больнице

Фото: npu.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине чиновники разворовали 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на школу и больницу.

В схеме участвовали чиновник Криворожского городского совета, директор частного предприятия и 4 исполнителей, сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"В течение 2019-2020 годов проводились работы по реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительству системы водоотведения одной из местных школ. С целью присвоения бюджетных средств, их распорядитель - руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета - и директор частного предприятия наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений", - сказано в сообщении.

Соорганизаторы привлекли еще 4 человек - начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия. Как результат - в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов.

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Полученные деньги злоумышленники впоследствии потратили на приобретение дорогих автомобилей премиум-класса.

9 декабря правоохранители провели 49 обысков. Изъяли документы, черновые записи, деньги, компьютерную и другую оргтехнику, которые могут подтверждать противоправную деятельность участников группы. Кроме того, автомобили общей стоимостью почти 5 млн грн.

Всем фигурантам сообщили о подозрениях. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение почти 7 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий. К махинациям с государственными деньгами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей.