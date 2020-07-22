Криминалисты исследуют место теракта в Луцке

Криминалисты будут работать на месте теракта в Луцке всю ночь.

Будут искать доказательства и определять возможных сообщников злоумышленника, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук.

"С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела. Предстоит большая работа по восстановлению всей картины событий", - написал Геращенко.

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Утром 21 июня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 10 пассажирами. Имя подозреваемого - Максим Кривош, он дважды судим, отсидел всего 10 лет за тяжкие преступления.

В Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков для личной координации действий правоохранителей.

Около двадцать второго часа состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Заложники были освобождены, а террорист - задержан.