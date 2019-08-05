Кричала с 7-го этажа: киевлянин закрыл мать в горящей квартире

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В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег. Инцидент произошел днем ​​4 августа по ул. Всеволода Нестайко, 5.

Женщина с балкона 7-го этажа звала на помощь. Неравнодушные вызвали патрульных, а те - спасателей, пишет Информатор.

Женщину из горящей квартиры спасли пожарные. Она не пострадала. При осмотре помещения выяснилось, что горел диван и к счастью, удалось избежать распространения огня.

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Очевидцы утверждали, что пока женщина кричала о помощи, то говорила, что квартиру поджег какой-то мужчина. Позже местные жители рассказали полицейским, что это ее сын и в момент начала пожара он был в квартире. Но, когда приехали патрульные, он ушел. Пока тушили квартиру - пил пиво в соседнем дворе.

Полицейские задержали мужчину. Он рассказал, что чинил радиоприемник. Когда у него что-то не получилось, то поджег деталь прибора. Почему он оставил мать на балконе, а сам ушел, объяснить не смог. Его мать отказалась писать заявление в полицию, поэтому мужчину отпустили.

Одесситку Анну Баштову в собственной квартире поджег гражданский муж Владислав Семенюк вместе с матерью. Но когда начался пожар - дверь заклинило. Владислав выпрыгнул с 6-го этажа. Матери помог выйти из квартиры сосед, живущий этажом ниже.