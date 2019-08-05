 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2142
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 10017
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 13167
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2682
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3060
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2862
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7128
Фото
Все фото
6
9
3
6
3
Кричала с 7-го этажа: киевлянин закрыл мать в горящей квартире
Кричала с 7-го этажа: киевлянин закрыл мать в горящей квартире
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
Изуродованное авто и кровь по всей дороге: легковушка влетела под грузовик
Изуродованное авто и кровь по всей дороге: легковушка влетела под грузовик
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Супруги погибли на месте: 3 легковушки сошлись в смертельном столкновении
Супруги погибли на месте: 3 легковушки сошлись в смертельном столкновении
Видео
Все видео
Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане
Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Была и бросала в собачью будку: мать издевалась над сыновьями (18+)
Была и бросала в собачью будку: мать издевалась над сыновьями (18+)
В России автобус лоб в лоб столкнулся с фурой: много погибших
В России автобус лоб в лоб столкнулся с фурой: много погибших
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 2826
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7128
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
Колонка
03 августа 2019
Просмотров: 1530
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 08:21

Кричала с 7-го этажа: киевлянин закрыл мать в горящей квартире
6

  Комментировать

В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег
Фото: kiev.informator.ua
В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег
В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег
В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег
В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег

В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег. Инцидент произошел днем ​​4 августа по ул. Всеволода Нестайко, 5.

Женщина с балкона 7-го этажа звала на помощь. Неравнодушные вызвали патрульных, а те - спасателей, пишет Информатор.

Женщину из горящей квартиры спасли пожарные. Она не пострадала. При осмотре помещения выяснилось, что горел диван и к счастью, удалось избежать распространения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина подожгла квартиру, чтобы покончить с собой

Очевидцы утверждали, что пока женщина кричала о помощи, то говорила, что квартиру поджег какой-то мужчина. Позже местные жители рассказали полицейским, что это ее сын и в момент начала пожара он был в квартире. Но, когда приехали патрульные, он ушел. Пока тушили квартиру - пил пиво в соседнем дворе.

Полицейские задержали мужчину. Он рассказал, что чинил радиоприемник. Когда у него что-то не получилось, то поджег деталь прибора. Почему он оставил мать на балконе, а сам ушел, объяснить не смог. Его мать отказалась писать заявление в полицию, поэтому мужчину отпустили.

Одесситку Анну Баштову в собственной квартире поджег гражданский муж Владислав Семенюк вместе с матерью. Но когда начался пожар - дверь заклинило. Владислав выпрыгнул с 6-го этажа. Матери помог выйти из квартиры сосед, живущий этажом ниже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кричала с 7-го этажа: киевлянин закрыл мать в горящей квартире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

В урочище расстреляли более 6 тыс. человек

Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 35793
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 18621
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 10008
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 9504
&quot;Слуга народа&quot; определилась с кандидатом на главу Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Верховной Рады Просмотров: 7452
Происшествия
Мужчина погиб, спасая телефон
Мужчина погиб, спасая телефон
Полиция спасла мужчину, который облил себя бензином и пытался поджечь
Полиция спасла мужчину, который облил себя бензином и пытался поджечь Просмотров: 99
Зацепер чуть не сжег скоростной поезд
Зацепер чуть не сжег скоростной поезд Просмотров: 639
В Украине из-за непогоды без света остался 61 населенный пункт
В Украине из-за непогоды без света остался 61 населенный пункт Просмотров: 126
В Японии в районе Фукусимы произошло мощное землетрясение
В Японии в районе Фукусимы произошло мощное землетрясение Просмотров: 351
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Голосов: 421
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua