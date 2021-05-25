"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника

В Виннице 13-летнего школьника на тротуаре сбила соседка на внедорожнике. Парень в тяжелом состоянии. Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой областной детской больнице спасают семиклассника 13-летнего Андрея Тарасюка. Накануне его по дороге в школу сбила 43-летняя соседка за рулем внедорожника Haval. Неслась на бешеной скорости и не вписалась в поворот. За руль села пьяная, по словам очевидцев.

Парня отбросило на арматуру, которая прошила ему голову. Имеет тяжелую черепно-мозговую травму. Водитель после совершенного говорила, что это школьник был пьян, рассказала Gazeta.ua сестра пострадавшего Марина Тарасюк.

"От нее было слышно перегар. Она еле языком поворачивала и ногах не держалась. Ее под руки водили муж и полицейский. Но кричала, что трезвая. Это ваш брат пьян. Он шел по тротуару в школу. От удара его бросило на арматуру. Один кусок застрял в голове. Оттуда его снимали медики "скорой". Все было кровью залито", - рассказала Марина.

Андрею до школы было метров 200 - полторы остановки на маршрутке. Это был его обычный маршрут. Не первый год сам. Поэтому и в тот день его никто не провожал. Но успел отойти от дома только метров 50-60, добавляет родственник Назарий Чубенко.

"Никто даже не мог подумать, что такое случится. Здесь улица спокойная. Тротуар есть. Поэтому ребенка отпускали без страха", - говорит мужчина.

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Андрею 5 ч делали нейрохирургическую операцию. Состояние его тяжелое, он в реанимации. Кроме черепно-мозговой травмы, имеет многочисленные переломы рук и ног. Врачи делать прогнозы не берутся.

"У пациента открытая проникающая черепно-мозговая травма с повреждением коры головного мозга, ударный перелом в лобной области. Кости нарушили кору головного мозга, сосуды, возникло кровотечение", - рассказал нейрохирург детской областной больницы Сергей Волощук.

Была ли водитель под действием алкоголя или наркотиков - выясняют в наркодиспансере, по словам Вадима Кобзара с отдела коммуникации областной полиции. Женщина действительно вела себя неадекватно. Но может быть, из-за шока. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Сегодня, 25 мая, ей будут выбирать меру пресечения. За содеянное могут посадить на восемь лет.

Авария произошла 24 мая в 10:00 на ул. Ивана Богуна в Виннице. 43-летняя водитель Haval разгромила забор и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Предварительно, она не справилась с управлением, выехала на тротуар.