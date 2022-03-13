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воскресенье, 13 марта 2022 21:09

Спецтема: Война России против Украины

Кремль перекидывает российских военных из Карабаха - Минобороны Украины

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Кремль перекидывает российских военных из Карабаха - Минобороны Украины
Фото: radiosvoboda.org

Российская Федерация передислоцирует "миротворческий контингент" с территории Нагорного Карабаха.

Это подтвердили в Министерстве обороны Украины, пишет "Радио Свобода".

В дальнейшем этих бойцов планируется использовать на стороне России в войне против Украины.

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"В связи с большими потерями на фронтах Украины и учитывая внутреннее давление, низкий моральный дух, а также избегание мобилизации, Российская Федерация мобилизует все имеющиеся дополнительные ресурсы, прежде всего человеческие. Речь идет, в частности, и о контингенте в Нагорном Карабахе", – сообщил советник министра обороны Украины на общественных началах Маркиян Лубкивский.

По его словам, процесс передвижения военных уже начался.

"Кроме "живой силы", возможно также и опрокидывание вооружения и военной техники. Есть вероятность, что будут применять и контингент из непризнанной Приднестровской молдавской республики", - отметил.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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