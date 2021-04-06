Кредитор с сообщниками взял в заложники должника

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В Киеве задержали 6 подозреваемых в похищении мужчины. Он задолжал деньги одному из обидчиков. А когда пришел на разговор в квартиру по ул. Назаровская - его избили и связали.

Ночью ему удалось снять стяжки с ног и отправить сообщение другу, сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

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"Ночью в полицию обратился напуганный мужчина. Сообщил, что его знакомый написал ему в соцсети, что его держат связанным против воли в квартире. Проверить информацию отправился автопатруль. Дверь квартиры открыл мужчина с пластиковыми стяжками на запястьях. Во время визита полиции его обидчики спали. Патрульные задержали в квартире шесть человек", - сказано в сообщении.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

В Черкассах мужчина вывез в багажнике связанного должника и закрыл его в гараже. Так черкащанин пытался решить конфликт со своим знакомым из-за долга в размере 1,5 тыс. грн.