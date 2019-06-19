Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии

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Полицейский мотоцикл, сопровождавший кортеж Кейт Мидлтон и принца Уильяма, сбил пожилую женщину в Лондоне. Мотоцикл сопровождал автомобиль гостей, направлявшихся в Виндзор на церемонию ордена Подвязки.

Мотоцикл, который ехал впереди кортежа, сбил 83-летнюю Ирен Мэйор. Она получила многочисленные травмы и находится в больнице в критическом состоянии, пишет fakty.ua.

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"Леди была на земле, вокруг нее хлопоталы медики, а полицейский мотоцикл лежал на боку неподалеку на дороге", - рассказал свидетель происшествия.

Герцогиня и герцог Кембриджские узнали о происшествии уже когда были в Виндзоре. Королевская семья выразила свои соболезнования родственникам старушки вдовы и прислали ей цветы в больницу. Королевская чета хочет зайти к ней лично и извиниться.

Герцог Кембриджский Уильям назвал любимый фильм своего маленького сына, принца Джорджа. Как оказалось, маленький принц не является сторонником сверхновых мультфильмов со спецэффектами. Кейт Миддлтон, принц Гарри и принц Уильям на этой неделе побывали на одной из станций в Лондоне, где встретились с с детьми, которым благотворительные фонды подарили катание на ретро-поезде и знакомство с любимыми героями