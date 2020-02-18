Контрактника нашли в петле в душе общежития

В Житомире в общежитии воинской части повесился контрактник. Фото - ТСН

В Житомире в общежитии воинской части обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник 17 февраля.

В мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины. Содержание записки не разглашают.

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"Тело военнослужащего-контрактника нашли в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все подробности этой трагедии. Открыли уголовное производство.

В Очакове Николаевской области в одной из воинских частей ввоенный-контрактник покончил с собой. Мужчину нашли в петле. Известно, что он служил в должности водителя по контракту около полугода.