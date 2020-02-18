Контрактника нашли в петле в душе общежития

В Житомире в общежитии воинской части обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник 17 февраля.
В мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины. Содержание записки не разглашают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военного нашли мертвым на балконе собственной квартиры
"Тело военнослужащего-контрактника нашли в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все подробности этой трагедии. Открыли уголовное производство.
В Очакове Николаевской области в одной из воинских частей ввоенный-контрактник покончил с собой. Мужчину нашли в петле. Известно, что он служил в должности водителя по контракту около полугода.
Комментарии