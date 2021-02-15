Контрактник загадочно исчез по дороге в воинскую часть

Полицейские разыскивают 36-летнего Андрея Станишевского из села Рукшин Днестровского района Черновицкой области.

Он 8 февраля направился в воинскую часть в Ровенской области, где проходит службу по контракту. Однако до места назначения так и не прибыл, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: npu.gov.ua Полицейские разыскивают военного-контрактника 36-летнего Андрея Станишевского из села Рукшин Черновицкой области. Исчез по дороге в воинскую часть на Ровенщине

Приметы: рост 173 см, среднего телосложения, глаза зеленые.

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По словам матери, был одет в черную шапку, синюю куртку и синий комбинезон. С собой имел зеленую сумку.

Если кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого - просят сообщить по спецлинии "102".

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