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пятница, 24 января 2020 19:22

Контрактник выстрелил себе в грудь

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Контрактник выстрелил себе в грудь
На Черниговщине в воинской части 22-летний контрактник пытался покончить с собой. Фото - УНИАН

На Черниговщине 22-летний военнослужащий-контрактник пытался убить себя - выстрелил в грудь из автомата.

Попытка самоубийства произошла на территории воинской части в пгт Десна Козелецкого района, пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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"Военный получил огнестрельное оружие, но в 18:00 в наряд помощником дежурного по В/Ч А1048 не заступил. Мужчину обнаружили с огнестрельным ранением в область сердца за неработающей теплицей вблизи штаба воинской части. Он был в сознании. Объяснил, что хотел совершить самоубийство. Раненого доставили в Деснянский военный госпиталь. Говорят, пуля едва не задела сердце", - рассказал собеседник информагентства.

Известно, что военный родом из Львова. В учебном центре "Десна" этот инцидент не комментируют, мотивы поступка военнослужащего - неизвестны.

В Очакове Николаевской области в одной из воинских частей военный-контрактник покончил с собой. Мужчину нашли в петле.

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