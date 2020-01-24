Контрактник выстрелил себе в грудь

На Черниговщине в воинской части 22-летний контрактник пытался покончить с собой. Фото - УНИАН

На Черниговщине 22-летний военнослужащий-контрактник пытался убить себя - выстрелил в грудь из автомата.

Попытка самоубийства произошла на территории воинской части в пгт Десна Козелецкого района, пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В воинской части застрелился солдат

"Военный получил огнестрельное оружие, но в 18:00 в наряд помощником дежурного по В/Ч А1048 не заступил. Мужчину обнаружили с огнестрельным ранением в область сердца за неработающей теплицей вблизи штаба воинской части. Он был в сознании. Объяснил, что хотел совершить самоубийство. Раненого доставили в Деснянский военный госпиталь. Говорят, пуля едва не задела сердце", - рассказал собеседник информагентства.

Известно, что военный родом из Львова. В учебном центре "Десна" этот инцидент не комментируют, мотивы поступка военнослужащего - неизвестны.

В Очакове Николаевской области в одной из воинских частей военный-контрактник покончил с собой. Мужчину нашли в петле.