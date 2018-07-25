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среда, 25 июля 2018 06:05

Контрактник торговал боеприпасами и защитой танков

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Контрактник торговал боеприпасами и защитой танков
Контрактник торговал оружием. Фото: 112

В Козелецком районе (Черниговская обл.) за продажу элементов динамической защиты танков и боеприпасов военная прокуратура задержала контрактника.

Солдат военной службы в течение мая-июля 2018 похищал военное имущество, в том числе боеприпасы и элементы динамической защиты танков, и продавал их гражданскому лицу, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"24 июля 2018 года указанный военнослужащий, находясь по месту своего жительства, реализовал гражданину Украины 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке, за что намеревался получить денежные средства в сумме 3,5 тыс. грн", – сказано в сообщении.

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"Реализатор оружия" задержан непосредственно после сбыта "товара". Боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты.

Задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

По месту жительства и прохождения военной службы задержанного продолжаются обыски.

В городе Раздельная Одесской области на рынке задержали 60-летнего мужчину, который хотел продать пистолет Stalker за 5 тыс. грн.

Мужчина переделывал пистолеты травматического действия в огнестрельное оружие и через своих знакомых искал покупателей и продавал его.

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