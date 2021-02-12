Контрабандисты ворвались в дом пограничников: что известно

Злоумышленники ворвались в помещение, которое арендуют два участковых инспекторов отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатской области контрабандисты напали на пограничников.

Злоумышленники ворвались в помещение, которое арендуют два участковых инспектора отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Нападавшие применили газовый баллончик и угрожали физической расправой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летнего контрабандиста задержали на границе с Румынией

В ГНСУ предполагают, что наиболее вероятная причина нападения - прекращение незаконной сделки табачных контрабандистов, так называемых "пачкаров". Это произошло на прошлой неделе.

Наряд, в состав которого входил один из пострадавших, обнаружил тайник с более чем 20 ящиками сигарет. Их контрабандисты собирались переправить в Венгрию. Злоумышленники решили отомстить и запугать пограничников.

К месту происшествия вызвали "скорую" и полицию. Личности нападавших устанавливают.

На Буковине на украинском-румынской границе остановили контрабандистов, которые нелегально пытались переправить в соседнюю страну сигареты. Мужчины собирались перенести 12 тыс. пачек контрабандного табака.