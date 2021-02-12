Контрабандисты ворвались в дом пограничников: что известно

В Закарпатской области контрабандисты напали на пограничников.
Злоумышленники ворвались в помещение, которое арендуют два участковых инспектора отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Нападавшие применили газовый баллончик и угрожали физической расправой.
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В ГНСУ предполагают, что наиболее вероятная причина нападения - прекращение незаконной сделки табачных контрабандистов, так называемых "пачкаров". Это произошло на прошлой неделе.
Наряд, в состав которого входил один из пострадавших, обнаружил тайник с более чем 20 ящиками сигарет. Их контрабандисты собирались переправить в Венгрию. Злоумышленники решили отомстить и запугать пограничников.
К месту происшествия вызвали "скорую" и полицию. Личности нападавших устанавливают.
На Буковине на украинском-румынской границе остановили контрабандистов, которые нелегально пытались переправить в соседнюю страну сигареты. Мужчины собирались перенести 12 тыс. пачек контрабандного табака.
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