Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность

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Контрабандистов, которые находились в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны, разоблачили на возобновление масштабной деятельности.

Обойти санкции смогли из-за перераспределения контрабандных потоков, сообщили в Государственном бюро расследований. И отметили, что имеют доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы.

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"Большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применило специальные экономические и другие ограничительные меры, летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность. Для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины "контрабандисты" привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки", - говорится в сообщении.

22 октября работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства "контрабандистов" и их сообщников, которые возобновили деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева. Изъято черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэш-носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Во время заседания СНБО 15 апреля приняло целый пакет санкций. В основном ограничения касались контрабандистов. Заседание Совета нацбезопасности и обороны проходило в тайном режиме. После его завершения президент Зеленский объявил о введении санкций.