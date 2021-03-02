Контрабандисты хотели вывезти в ЕС драгоценности на $1 млн

СБУ разоблачила контрабандистов, которые планировали вывезти в Европейский Союз культурные ценности почти на $1 млн.
Среди них было холодное оружие разных периодов, включая античный, пишет tsn.ua. Также были доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси и ХІХ в., а также старинные предметы быта.
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Известно, что контрабандисты переправляли раритеты за границу через международную почту. Драгоценности на экспертизе, а организаторам группировки планируют объявить о подозрениях.
Двое сотрудников украинского посольства в Польше пытались незаконно вывезти из Украины большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Переправляли контрабанду на служебном авто.
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