Контрабандисты хотели вывезти в ЕС драгоценности на $1 млн

Контрабандисты переправляли раритеты за границу через международную почту Фото: pixabay.com

СБУ разоблачила контрабандистов, которые планировали вывезти в Европейский Союз культурные ценности почти на $1 млн.

Среди них было холодное оружие разных периодов, включая античный, пишет tsn.ua. Также были доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси и ХІХ в., а также старинные предметы быта.

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Известно, что контрабандисты переправляли раритеты за границу через международную почту. Драгоценности на экспертизе, а организаторам группировки планируют объявить о подозрениях.

Двое сотрудников украинского посольства в Польше пытались незаконно вывезти из Украины большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Переправляли контрабанду на служебном авто.