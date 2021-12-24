Консульству России во Львове прилетел "коктейль Молотова"

Помещение генконсульства РФ во Львове, Фото: Галина Терещук, "Радио Свобода"

В ночь на 24 декабря неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове.

Инцидент произошел около 03:00, сообщила пресс-служба полиции региона.

"В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб диппредставительству не нанесен", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного правонарушения", - добавили в сообщении.

Ранее в Одессе облили краской ворота генерального консульства РФ. Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Злоумышленник бросил в ворота дипломатического учреждения пакеты с красной краской. По факту открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".