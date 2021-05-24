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понедельник, 24 мая 2021 15:51

Конспирация не помогла: задержали наркогруппировку "криминального авториретата"
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На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин.

Мощности лаборатории позволяли злоумышленникам ежемесячно производить до 4 кг психотропа, приносило более 3 млн грн "прибыли", сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин. Ежемесячно имели до 3 млн гр
Фото: npu.gov.ua
На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин. Ежемесячно имели до 3 млн гр
На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин. Ежемесячно имели до 3 млн гр
На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин. Ежемесячно имели до 3 млн гр

"По данным следствия, организовал и контролировал наркобизнес "криминальный авторитет", который был внесен в санкционный список. Помогали ему четверо местных жителей. Чтобы не попасть в поле зрения полицейских, злоумышленники постоянно меняли место расположения нарколаборатории. Кроме того, меняли и автомобили, которые использовали в "работе", - рассказали в полиции.

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Сбывали "амфетамин" жителям Волынской области с помощью "закладок" и "из рук в руки".

Трех подозреваемых задержали непосредственно во время сбыта "амфетамина". Во время обысков изъяли 500 г психотропа, 1,5 кг прекурсоров, стоимость которых по ценам "черного рынка" достигает 1 млн гривен, а также $ 4,7 тыс. и спецоборудования. Кроме того, по месту жительства одного из задержанных обнаружили плантацию конопли.

Всем задержанным уже сообщено о подозрении по нескольким статьям. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина. Промышленное производство и сбыт осуществляли восемь членов преступной группы. Спецоперация проводили в четырех регионах Украины - в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.

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