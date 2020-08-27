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четверг, 27 августа 2020 11:37

Конфликт закончился стрельбой. Среди пострадавших - ребенок

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Конфликт закончился стрельбой. Среди пострадавших - ребенок
В Одессе конфликт из-за громкой музыки закончился стрельбой. Среди пострадавших - мужчина и ребенок. На месте нашли нож и магазин от травматического пистолета. Фото: Telegram канал "ХО"

В Суворовском районе Одессы, на улице Бадаева, 60, произошла стрельба.

Не обошлось без пострадавших, среди которых ребенок. Об этом пишут в Telegram-канале "ХО".

По словам очевидцев, конфликт произошел между местными жителями из-за громкой музыки. Также они добавили, что одному мужчине и ребенку прострелили ноги.

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Информацию предварительно подтвердили в местном отделении полиции.

Обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации правонарушения.

У супермаркета на улице Добробутной в Запорожье произошел конфликт из-за парковки между 49-летними мужчиной и женщиной. Последняя брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика. А потом позвала на помощь 27-летнего сына. Владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону молодого человека. Последний в ходе драки ударил оппонента по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.

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Дата
27
августа

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