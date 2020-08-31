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понедельник, 31 августа 2020 14:49

Конфликт с цыганами: люди требуют выселить их из села
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29 августа в поселке городского типа Андреевка Харьковской области местные жители собрались на митинг против действий цыган, проживающих на территории района. Более 500 человек вышли на митинг в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области. Люди требуют от властей выселения цыган, от полиции - следить за порядком. После митинга его участники отправились к дому, где проживают цыгане, и пытались прорваться во двор. Об этом сообщает Общественное.

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По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют от полиции обратить внимание на конфликты с цыганами. Мужчина рассказал о драке 19 августа, во время которой избили местного парня.

"Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек. Избили за что - это в полиции спросите ", - рассказал Степаненко.
После митинга часть людей отправилась к дому на ул. Садовой, где проживают цыгане, сообщает Общественное. Люди требуют жильцов дома выехать из поселка.
Участники митинга пытались прорваться во двор, скандировали: "Езжайте!". На пути людям стало подразделение полиции. В окна дома бросили яйца и камни. Одно из окон было разбито.

Женщины из семьи ромов говорят, что не поедут из села. Одна из них отрицает причастность семьи к дракам и преступности. Впоследствии полиция вывезла со двора семью ромов на своем автомобиле.

По словам начальника полиции Балаклейщины Сергея Пинчука, который был на митинге, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа. Дела расследуются.

Бездомный убил иностранца в его доме. В селе Никифоровцы Немировского района Винницкой области в собственном доме нашли убитым 82-летнего гражданина Беларуси.

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Дата
31
августа

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