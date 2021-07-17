Комбайнер погиб во время работы

Возле села Мурафа Богодуховского района Харьковской области погиб комбайнер.
Его комбайн ДОН 1500Б перевернулся с грунтовой дороги в кювет. Водителя зажало, сообщает ГСЧС.
Сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 11:58.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обломки по всей улице: 13-летний скутерист погиб в тройном столкновении
"К месту трагедии прибыли спасатели Краснокутской пожарно-спасательной части на пожарно-спасательном автомобиле и автокран местного фермера. Но мужчину 1977 года рождения спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Вблизи села Сошники Вараського района на Ровенщине в аварии погибли 19-летний водитель мотоцикла и 18-летний пассажир. Влетели в микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором ехала семья американцев.
Комментарии