Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие

Легковушка протаранила колонну военной техники под Киевом. Фото: pixabay.com

Утром 6 августа возле поселка Большая Дымерка Броварского района Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и колонны военной техники.

Движение по трассе Киев - Чернигов заблокировано, информирует сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

"Хотела проехать быстрее (легковушка. - Gazeta.ua), вклинился в организованную колонну военной техники, получил пинок. Теперь стоят все до Скибина", - отметили очевидцы.

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В результате аварии на 45-м км автодороги Киев - Чернигов есть пострадавшие, уточнила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Осложнения движения в обоих направлениях. Объезд осуществляется по встречной полосе. Патрульные обеспечивают регулирование движения и вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств события", - говорится в сообщении.

В Киеве неуправляемый военный грузовик несся по центру города и протаранил несколько авто. У водителя отказали тормоза.