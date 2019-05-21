Колол в голову, шею и грудь: мужчина пытался убить женщину шилом

В Одесской области мужчина пытался убить жену шилом. Фото с открытых источников.

В Одесской области мужчина чуть не убил жену, втыкая в нее шило.

В семье часто скандалили. Во время последней устроенной мужчиной семейной ссоры, женщина попыталась бежать из дому. Муж догнал ее и начал колоть шилом.

О 20-летней пациентку с многочисленными колотыми ранами головы, шеи и грудной клетки правоохранителям Одесской области сообщили врачи.

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Потерпевшая рассказала, что скандалила с мужем регулярно, из-за ревности. Полицейские разыскали 25-летнего правонарушителя. Сейчас он под стражей, в Беляевском отделе полиции.

Орудие преступления, шило, мужчина пытался скрыть за сараем. Правоохранители изъяли вещественное доказательство и направили на экспертизу.

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

В Днепре нашли уже второго кота, который стал жертвой живодера. Тело животного с отрезанными лапами увидели в одном из дворов города.