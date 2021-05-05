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среда, 05 мая 2021 17:24

Колишній зек зґвалтував і пограбував нову знайому

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Колишній зек зґвалтував і пограбував нову знайому
Обидчик отобрал у потерпевшей телефон, банковскую карточку и бросился бежать Фото: hk.npu.gov.ua

В Чугуеве Харьковской области 25-летний мужчина изнасиловал и ограбил женщину.

Обидчик отобрал у потерпевшей телефон, банковскую карточку и бросился бежать, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"4 мая в полицию обратилась 34-летняя жительница Чугуева. Женщину изнасиловал и ограбил неизвестный. Потерпевшая рассказала, что в тот день познакомилась с мужчиной. Они вместе распивали спиртные напитки. Затем злоумышленник пригрозил ей физической расправой и изнасиловал", - говорится в сообщении.

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Женщина описала полицейским нападающего и через несколько часов его нашли. Ранее он уже был судим.

Обидчику грозит до шести лет лишения свободы.

В Нежине на Черниговщине по подозрению в изнасиловании разыскивают 21-летнего Станислава Самойленко из с. Лукашевка Носовского района. Известно, что в Нежине он снимал квартиру. Из особых примет - рана от укуса на подбородке справа.

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