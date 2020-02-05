Кого из Кабмина задержали с взяткой. Назвали фамилию

 
Ексклюзивы
1/5
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1044
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 909
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 783
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5562
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1170
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5580
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1332
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2772
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1584
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
3
6
4
3
3
Группа кавказцев грабила квартиры
Группа кавказцев грабила квартиры
Проститутки работали на банду грабителей
Проститутки работали на банду грабителей
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
В столице загорелась электричка
В столице загорелась электричка
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
Видео
Все видео
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 711
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 441
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3240
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 774
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1656
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 07:43

Кого из Кабмина задержали с взяткой. Назвали фамилию

  Комментировать
Кого из Кабмина задержали с взяткой. Назвали фамилию
Чиновника Кабмина задержали на взятке. Фото - ГБР

Стало известно, кого из секретариата Кабинета министров задержали на взятке в 2,5 млн грн.

Это начальник Управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента Игорь Новосел. Об этом пишет УНН со ссылкой на информированный источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников задержали на крупной взятке

"Задержали Новосела, начальника Управления административных зданий", - сообщил собеседник.

По предварительной информации, Новосел через посредника требовал от представителя предпринимателя 2,5 млн грн "отката" за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Чиновника задержали 4 февраля непосредственно во время получения им неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн. В случае доказательства вины, задержанному грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кого из Кабмина задержали с взяткой. Назвали фамилию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

История впечатляет: всемирно известный десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 47881
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 13572
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 10998
&quot;Паразиты&quot;: показали, как живут бедные корейцы
"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы
11
 1 Просмотров: 9099
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
 Просмотров: 9072
Происшествия
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией Просмотров: 1494
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
 1 Просмотров: 900
Создали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах из-за непогоды
Создали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах из-за непогоды Просмотров: 279
Катастрофа МАУ: пять стран требуют от Ирана вернуть Украине "черные ящики"
Катастрофа МАУ: пять стран требуют от Ирана вернуть Украине "черные ящики" 1 Просмотров: 540
13-летняя школьница порезала мать
13-летняя школьница порезала мать Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
8
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
4
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Активист судится с президентом
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
2
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
Голосов: 1070
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua