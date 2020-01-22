Кива рассказал свою версию драки в ресторане

В ресторане в центре Киева произошла стычка с участием народного депутата Ильи Кивы и ветерана АТО. Фото: скриншот

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Илья Кива прокомментировал инцидент в одном из столичных ресторанов с его участием.

Говорит, медики сняли у него побои.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивала нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он нанес удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично. Это системные действия против меня как оппозиционного политика, которые начались еще полгода назад", - написал в Facebook.

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В полиции сообщили, что проводят мероприятия для установления местонахождения человека, с которым у нардепа возник конфликт.

"По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - сообщили в полиции.

Конфликт возник в ресторане по адресу: улица Крещатик, 15/4 сегодня, 22 января. Другим участником вроде был патриот и ветеран АТО Михаил Майнман.