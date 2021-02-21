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воскресенье, 21 февраля 2021 16:42

Китайские контрабандисты напихали чемоданы сигарами и ядом

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Китайские контрабандисты напихали чемоданы сигарами и ядом
Таможенники изъяли 5831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Четверо граждан Китая пытались пронести через таможенный контроль полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов с яда голубого скорпиона.

У контрабандистов было 12 чемоданов такого багажа, сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

"Четверо граждан Китая, трое мужчин и женщина, которые прилетели через аэропорт " Борисполь" с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести по "зеленому коридору" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов на основе яда скорпионов. Всего в этих путешествующих было 12 чемоданов такого багажа", - говорится в сообщении.

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Таможенники изъяли 5831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов.

Сигары были премиум-класса, упакованные в привлекательны лакированные деревянные коробки с сертификатами.

"В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar стоимость упаковки с 10-25 сигар которых в Украине стоит в среднем 6 - 9 тысяч гривен", - сообщили в ГТСУ.

Общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 млн грн.

В отношении четырех граждан Китая Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил Таможенного кодекса Украины.

По завершении производства материалы этих дел таможня направит в суд.

В Закарпатской области контрабандисты напали на пограничников. Злоумышленники ворвались в помещение, которое арендуют два участковых инспектора отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда.

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