Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса

Киллер, стрелявший в Харькове у Артема Мошанского, ждал его возле дома.

Открыл огонь, когда мужчина садился в авто, чтобы ехать на тренировку. Выстрелов было четыре. Одна из пуль попала в шею Артему, еще одна - в окно авто. А стрелок бросился бежать, рассказал Gazeta.ua местный житель Александр.

Фото: t.me/MaksymZhorin

"Раненый истекал кровью, но был в сознании. А нападавшего не очень рассмотрели. Неприметный. Никто не ожидал такого поворота", - говорит мужчина.

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Раненого прооперировали. Его состояние тяжелое. Пуля раскололась на несколько частей, пробила позвоночник и задела спинной мозг, рассказал один из лидеров Нацкорпуса Максим Жорин.

"Первую операцию сделали, чтобы стабилизировать состояние. Части пули будут вынимать нейрохирурги. Артем слышит, и говорит, но не чувствует тела. Какие могут быть последствия - врачи пока не берутся прогнозировать", - рассказал Жорин.

Известно, что Мошенский - один из основателей охранной фирмы "Корпус". В Нацкорпусе не состоит, однако является сторонником движения.

О мотивах нападения пока ничего не известно.

Стрельба произошла 30 июня около 9:30. 31-летний пострадавший получил пулю в шею. Стрелок спешно бежал через дворы. Был в панамке, клетчатой ​​рубашке и синих штанах, в руках держал какой-то пакет. В городе ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".