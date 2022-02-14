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понедельник, 14 февраля 2022 23:25

Киллер расстрелял криминального авторитета у стоматолога

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Киллер расстрелял криминального авторитета у стоматолога
Убит криминальный авторитет по кличке "Сухой". Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области во время приема у стоматолога убили мужчину.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Местные СМИ написали, что убит - Игорь Дутка, криминальный авторитет по кличке "Сухой".

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Трагедия произошла в Яремче, 14 февраля.

Врач-стоматолог рассказал полицейским, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный и расстрелял пациента. После преступления киллер скрылся.

Потерпевший скончался при оказании медицинской помощи.

В области производится специальная полицейская операция. На поиски киллера привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

В Киеве задержан болгарский наркобарон Эвелин Банев-Брендо. Банева разыскивал Интерпол с 2016 года. В последний раз он был приговорен к шести годам лишения свободы за отмывание денег от незаконного обращения наркотиков верховным кассационным судом Болгарии в 2018-м.

В Италии и Румынии ему грозит наказание в виде 20 и 10,5 лет за решеткой за незаконное обращение наркотиков.

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