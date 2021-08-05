Киллер приехал из Варшавы и поселился рядом: новые подробности смертельной стрельбы

Фото: od.npu.gov.ua

Киллером, который расстрелял в Одессе 25-летнего мужчину, оказался гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов.

Он приехал в Одессу из Варшавы за несколько дней до преступления. Поселился в квартире неподалеку от места жительства потерпевшего, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

"Человек, который платила за жилье подозреваемому, пытался уехать из Украины. Ее задержали в городе Борисполь для проведения следственных действий", - сказал он.

Дело расследуют как умышленное заказное убийство. Исполнителя объявили в розыск. Организатора - устанавливают, добавил руководитель областной прокуратуры Сергей Костенко.

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"У нас есть все основания сообщить о подозрении исполнителю преступления. На сегодня это лицо объявлено ​​в розыск и решается вопрос о его задержании по решению суда", - сказал Сергей Костенко.

В полиции подтвердили, что авто, на котором бежал киллер, нашли на ул. Академика Филатова. Во время обысков на месте преступления, в арендованной квартире подозреваемого и в авто изъяли ряд доказательств. Среди них - переделанный пистолет-пулемет, магазины, патроны, гильзы, фрагменты пуль, пистолет Stalker.

Ведется следствие.

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений 25-летний гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и бросил неподалеку.