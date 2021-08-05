 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 261
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 801
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1116
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4860
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1764
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1161
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 891
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1467
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
3
4
11
4
Киллер приехал из Варшавы и поселился рядом: новые подробности смертельной стрельбы
Киллер приехал из Варшавы и поселился рядом: новые подробности смертельной стрельбы
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
&quot;Подрывника&quot; Кабмина задержали: что о нем известно
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
Мужчина с гранатой проник в Кабмин и угрожает его взорвать
Мужчина с гранатой проник в Кабмин и угрожает его взорвать
Видео
Все видео
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 540
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 279
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1728
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2143
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 09:01

Киллер приехал из Варшавы и поселился рядом: новые подробности смертельной стрельбы
5

  Комментировать

В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчину. Убийство было заказным, по данным следствия
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчину. Убийство было заказным, по данным следствия
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчину. Убийство было заказным, по данным следствия
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчину. Убийство было заказным, по данным следствия
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчину. Убийство было заказным, по данным следствия

Киллером, который расстрелял в Одессе 25-летнего мужчину, оказался гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов.

Он приехал в Одессу из Варшавы за несколько дней до преступления. Поселился в квартире неподалеку от места жительства потерпевшего, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

"Человек, который платила за жилье подозреваемому, пытался уехать из Украины. Ее задержали в городе Борисполь для проведения следственных действий", - сказал он.

Дело расследуют как умышленное заказное убийство. Исполнителя объявили в розыск. Организатора - устанавливают, добавил руководитель областной прокуратуры Сергей Костенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство в Одессе: что известно о киллере и его жертве

"У нас есть все основания сообщить о подозрении исполнителю преступления. На сегодня это лицо объявлено ​​в розыск и решается вопрос о его задержании по решению суда", - сказал Сергей Костенко.

В полиции подтвердили, что авто, на котором бежал киллер, нашли на ул. Академика Филатова. Во время обысков на месте преступления, в арендованной квартире подозреваемого и в авто изъяли ряд доказательств. Среди них - переделанный пистолет-пулемет, магазины, патроны, гильзы, фрагменты пуль, пистолет Stalker.

Ведется следствие.

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений 25-летний гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и бросил неподалеку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киллер приехал из Варшавы и поселился рядом: новые подробности смертельной стрельбы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 32745
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19675
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 8082
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4869
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 4860
Происшествия
Жег ботву на огороде и едва не сжег лес - мужчину посадили за решетку
Жег ботву на огороде и едва не сжег лес - мужчину посадили за решетку
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 1828
Перевернулся молоковоз: погиб четырехлетний мальчик
Перевернулся молоковоз: погиб четырехлетний мальчик Просмотров: 351
Министерство ветеранов попросило отнестись с пониманием к "подрывнику Кабмину"
Министерство ветеранов попросило отнестись с пониманием к "подрывнику Кабмину" Просмотров: 99
Мужчина представился полицейским и изнасиловал 14-летнюю девочку
Мужчина представился полицейским и изнасиловал 14-летнюю девочку Просмотров: 684
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
1
$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш
Голосов: 138
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть